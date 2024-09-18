Шеф-повар Мамардашвили: грибной и сырный супы лучше съесть за двое суток

Срок хранения супов во многом зависит от конкретного блюда и ингредиентов. Так, вегетарианский, грибной, сырный супы, уху и суп-пюре лучше съесть за двое суток, рассказал шеф-повар Tsomi в гастроквартале «Три вокзала. Депо» Гиорги Мамардашвили в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, куриный, харчо и гороховый супы можно хранить в холодильнике до пяти дней. Солянку, борщ или густые щи — до недели. Подогревать суп лучше порционно в микроволновой печи. На второй день блюдо рекомендуется прокипятить на плите три-пять минут.
Повар также посоветовал готовить суп в стеклянной или эмалированной кастрюле, но не в алюминиевой.
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