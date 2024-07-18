Шеф-повар Макаров: ненасыщенный вкус импортных фруктов связан с ранним сбором плодов

Он отметил, что привозные плоды начинают собирать раньше их реального срока созревания, чтобы те не испортились в дороге. Доспевают они уже в специальных помещениях, а это негативно сказывается на вкусе.

Кроме того, фрукты и овощи из других стран дороже, чем местные. На ценообразование влияет, например, стоимость перевозок, пояснил повар.