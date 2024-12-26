Шеф-повар Климин посоветовал добавлять в оливье раковые шейки вместо колбасы

Шеф-повар ресторана Lesnoy Сергей Климин в беседе с «Газетой.ru» рассказал, как приготовить знаменитый салат оливье по-новому.

По мнению, эксперта, изысканности блюду добавят раковые шейки, которые станут отличной альтернативой колбасе. С этим ингредиентам оливье приобретет пикантный морской аромат, передает сайт kp.ru.

«Запеченную морковь, а также сыр Гауда надо нарезать кубиками. Вареные куриные яйца натереть на терке. К подготовленным ингредиентам добавить раковые шейки и консервированный горошек», — объяснил шеф-повар.

Климин также рекомендовал добавить в традиционный салат свежие огурцы и заправить все легким майонезом.