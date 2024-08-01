Шеф-повар Калер: десерты и выпечку надо готовить строго по рецепту

Есть такие блюда, при приготовлении которых необходимо строго следовать по рецепту и точно соблюдать «граммовку». Это касается в основном десертов и выпечки, рассказал бренд-шеф ресторана «Легенда» Антон Калер в эфире радио Sputnik.

По его словам, например, не стоит вносить изменения в рецепт профитролей, иначе на выходе тесто не получится. Если добавить муки больше допустимого при выпечке хлеба, он получится очень тяжелый и плотный.

Смело экспериментировать можно при приготовлении супов и горячих блюд. Так, существует тысяча рецептов борща и бефстроганова с выбором множества разных ингредиентов, отметил шеф.

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