Шеф-повар Ивлев посоветовал начинать кулинарный путь с приготовления базовых блюд

Шеф-повар Константин Ивлев дал советы тем, кто впервые решил начать заниматься готовкой. Самое сложное в кулинарии — приготовить самое простое, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru .

В связи с этим он рекомендовал браться за поварское дело с чего-то базового. Речь идет, например, о блюдах из куриных яиц.

«Ведь яйцо — это белок и желток, а белок — важный компонент не только нашего организма, но и многих рецептов», — пояснил эксперт.

По его словам, определить уровень мастерства повара можно по умению готовить омлет и яичницу, добавил «ФедералПресс».