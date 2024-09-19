Шеф-повар Ивлев посоветовал начинать кулинарный путь с приготовления базовых блюд
Шеф-повар Константин Ивлев дал советы тем, кто впервые решил начать заниматься готовкой. Самое сложное в кулинарии — приготовить самое простое, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.
В связи с этим он рекомендовал браться за поварское дело с чего-то базового. Речь идет, например, о блюдах из куриных яиц.
«Ведь яйцо — это белок и желток, а белок — важный компонент не только нашего организма, но и многих рецептов», — пояснил эксперт.
По его словам, определить уровень мастерства повара можно по умению готовить омлет и яичницу, добавил «ФедералПресс».
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