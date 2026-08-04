Шеф-повар Эннс назвал топленое масло наиболее подходящим для жарки лисичек

По словам эксперта, важно не замачивать грибы надолго.

«Очень долгое замачивание в воде чревато тем, что они наберут в себя большое количество жидкости, и хороший результат не получит», — предупредил Артур Эннс.

Также он отметил, что лисички необязательно предварительно отваривать.

«Лисички… нужно хорошенько поджарить на хорошо раскаленной сковороде. Жарить желательно на сливочном или на топленом масле. То есть тут важна именно температура. Так они останутся хрустящими и вкусными. Если жарить на невысокой температуре, они будут вариться, отдадут сок и будут мягкими и не такими хрустящими», — рекомендует шеф-повар.