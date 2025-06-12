Шеф-повар Balzi Rossi Альфери порекомендовал готовить пасту в большой кастрюле

Эксперт считает, что использовать макароны быстрого приготовления — это первый промах. Пасту следует варить 8–10 минут и дольше, а дешевые изделия такого типа готовят слишком быстро, написал MK.RU.

По словам Альфери, важно использовать таймер при варке и не доводить макароны до мягкости. Он рекомендует готовить пасту до состояния аль денте, чтобы она лучше сочеталась с соусом. Еще одна ошибка — варка в недостаточно большой кастрюле. Например, для 500 граммов пасты нужно не менее пяти литров воды.

Шеф-повар отметил, что паста, приготовленная на маленьком огне, тоже будет неудачной — вода в кастрюле должна кипеть. Перемешивать пасту следует только один раз — через три минуты после начала варки.

Альфери подчеркнул, что не стоит накрывать кастрюлю крышкой во время приготовления пасты. Он также не советует мыть макароны после варки и добавлять масло в процессе — это может помешать нормальному приготовлению блюда.

Наконец, шеф-повар отметил, что нельзя откидывать пасту в холодную воду или соус — блюдо должно попадать в горячий соус.