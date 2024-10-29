Шеф Асташкин заявил, что в ресторане манты лучше есть приборами

Многие считают, что манты можно есть только руками, а использование столовых приборов в отношении этого блюда будет считаться дурным тоном. Так ли это, Life выяснил у бренд-шефа Руслана Асташкина.

По словам эксперта, манты действительно можно есть руками, но толькл в том случае, если трапеза проходит в тесном кругу дома. Когда же речь идет о каком-то заведении и, тем более, ресторане, то правильнее будет воспользоваться приборами, ножом и вилкой.

То же самое, подчеркнул эксперт, касается и плова. Дома его тоже принято есть руками, согласно национальным обычаям. Но в ресторане — только приборами.