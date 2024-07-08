Шашку Николая II продадут на аукционе в Лондоне
На аукционе Apollo Art в Лондоне продадут шашку Николая II. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Лот представляет собой инкрустированный злотом клинок, который изготовили из железа и кости. На нем присутствует несколько надписей на арабском.
Эксперты оценивают это оружие примерно в 272 миллиона рублей. Отмечается, что подобный лот — уникален, и его можно назвать большой редкостью даже на антикварном рынке.
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