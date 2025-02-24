СФР: в Нижегородской области увеличились пособия по беременности и родам

В Нижегородской области повысились размеры пособий по беременности и родам, а также выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей регионального отделения Социального фонда России.

По данным специалистов, пособие по беременности и родам варьируется от 103 285 до 1 100 750 рублей в зависимости от продолжительности отпуска и количества детей. Выплаты по уходу за ребенком составляют 40% от среднего заработка, но не более 68 995,48 рублей в месяц. Оформить пособие может любой член семьи, включая бабушек и дедушек.

Кроме того, увеличилась ежемесячная выплата для неработающих родителей. Теперь ее размер составляет 10 103,83 рублей.