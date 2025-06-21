СФР: 133 нижегородские семьи получили выплаты за воспитание приемных детей

В Нижегородской области приемные родители и опекуны получили единоразовые выплаты за усыновление или удочерение ребенка. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.
Размер выплаты за воспитание приемного ребенка составляет 26,9 тысячи рублей. Получить сумму могут усыновители, приемные родители, опекуны и попечители. В 2025 году в регионе такую поддержку оказали 133 семьям.
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