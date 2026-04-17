Сезон весенней охоты стартовал в Тюменской области

В Тюменской области стартовал сезон весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Об этом сообщило Ura.ru .

С 15 апреля охотники могут преследовать крякву, широконоску, шилохвость, свиязю, хохлатую чернеть и чирка-свистунка. С 25 апреля перечень разрешенной дичи будет расширен.

Для участия в охоте необходимо иметь соответствующий билет. Оформить его можно двумя способами: через портал «Госуслуги» или в подразделении Госохотдепартамента региона.

Чтобы приступить к охоте, одного билета мало — нужно получить разрешение. При промысле на государственных угодьях следует подать заявку на «Госуслугах».