Сезон навигации маломерных судов стартовал в Петербурге

С 15 апреля в Санкт-Петербурге официально открылась навигация по рекам и каналам. По данным пресс-службы городской администрации, начали работу 21 городской причал и свыше 140 частных. В скором времени планируется открытие нового причала на набережной реки Мойки, напротив Дворцовой площади, сообщил сайт «Мойка78» .

В текущем году для обеспечения судоходства впервые начнут разводить строящийся Большой Смоленский мост. Также на Арсенальной набережной планируют создать хаб для зарядки пассажирских электросудов мощностью 450 киловатт, что позволит одновременно заряжать несколько судов. Проект уже разработан.

С 2026 года теплоход «Чайка» будет следовать по маршруту: набережная Макарова — Южная дорога — Лахта-центр. Кроме того, для пассажиров доступны суда «Фонтанка 2.0» и два гибридных судна «Москва 2.0».

Одним из нововведений станет возможность прохода теплоходов под разведенными мостами, для чего перевозчикам потребуется специальное разрешение.