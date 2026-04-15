Сезон лесной земляники стартует в Нижегородской области в конце июня

В Нижегородской области первые дикорастущие ягоды появляются уже в конце июня. Как рассказала администратор группы «Грибы, рыбы и ягоды НН» Олеся Лесная, сезон традиционно открывает лесная земляника. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Ее сбор начинается на открытых участках — лугах и опушках, а затем переходит вглубь леса. Пик сезона приходится на начало и середину июля и длится в среднем две-три недели.

Примерно в это же время на заливных лугах и холмах начинает созревать земляника зеленая, известная как клубника луговая или полуница. Она отличается более крупным размером, ярким ароматом и насыщенным вкусом. По словам эксперта, эта ягода очень полюбилась жителям региона и ежегодно собирается в больших количествах для домашних заготовок.