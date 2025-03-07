Сезон кикшеринга стартовал в Петербурге

В Северной столице наступила весна, а вместе с ней на улицах города появились электросамокаты. Сезон кикшеринга открылся в четверг, 6 марта, о чем рассказали в пресс-службе сервиса Whoosh, сообщил сайт «Петроград» .

В этом году компании разместят 17 тысяч самокатов в городе и восемь тысяч на территории Ленинградской области. Скорость передвижения будет ограничена до 15 километров в час.

Регистрация доступна только лицам старше 16 лет. Кроме того, продолжат действовать зоны автоматической регулировки скорости в местах массового скопления людей.

Запрет на парковку самокатов сохранится в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. В них действует транзитный режим работы.