Сезон кикшеринга стартовал в Петербурге

В Северной столице наступила весна, а вместе с ней на улицах города появились электросамокаты. Сезон кикшеринга открылся в четверг, 6 марта, о чем рассказали в пресс-службе сервиса Whoosh, сообщил сайт «Петроград».
В этом году компании разместят 17 тысяч самокатов в городе и восемь тысяч на территории Ленинградской области. Скорость передвижения будет ограничена до 15 километров в час.
Регистрация доступна только лицам старше 16 лет. Кроме того, продолжат действовать зоны автоматической регулировки скорости в местах массового скопления людей.
Запрет на парковку самокатов сохранится в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. В них действует транзитный режим работы.
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