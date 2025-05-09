Северокорейских военных заметили на Красной площади

На Красной площади заметили военных из Северной Кореи, они примут участие в параде Победы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На опубликованных кадрах можно увидеть военнослужащих КНДР в парадной форме.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Северную Корею на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы представит посол.

В параде Победы участвуют более 11,5 тысячи военных Минобороны России, ФСБ, МЧС, Росгвардии и подразделения армий дружественных государств. В числе участников — 1,5 тысячи бойцов спецоперации.

Парад принял президент Владимир Путин. Глава Минобороны Андрей Белоусов доложил ему о готовности войск к торжеству.