Северо-Кавказстат: стоимость бензина на Ставрополье выросла на 0,12% за неделю

Северо-Кавказстат опубликовал данные по изменению стоимости бензина в Ставропольском крае. За неделю показатель в среднем вырос на 0,12%, сообщил NewsTracker .

Согласно сведениям организации, средняя цена на топливо автомобильный марки АИ-92 увеличилась на 0,15% и составила 54,7 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал всего на 0,01% — 60,51 рубля за литр.

Литр АИ-98 теперь обойдется водителям в 83,28 рубля (+0,51%). Дизельное топливо в настоящее время стоит 64,5 рубля за литр (+0,23%).

Изменения коснулись и стоимости некоторых транспортных средств. Так, легковые отечественные машины стали дороже на 0,05%. В среднем на такой автомобиль придется потратить 1 192 275 рублей.