«Север-Пресс»: ЯНАО проведет 15 спортивных турниров в 2025 году | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:00 «Север-Пресс»: ЯНАО проведет 15 спортивных турниров в 2025 году

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В 2025 году в ЯНАО запланировано проведение 15 всероссийских спортивных турниров. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямала.

Например, в Новом Уренгое пройдет турнир Суперлиги по волейболу, соревнования по фиджитал-спорту, волейболу на снегу и пляжному волейболу, а в Ноябрьске — этап Кубка России по шахматам, чемпионат и первенство России по муай-тай, написал RT.

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В Салехарде в следующем году запланирован чемпионат по снегоходному кроссу и кросс-сноубайку.