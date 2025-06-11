11 июня 2025 20:46 Север: холодный край или уникальное турнаправление? 0 0 0 Общество

В Москве стартовал форум «Путешествуй!»— он проходит на ВДНХ с 10 по 15 июня. Здесь знакомят с культурой более 85 регионов России и дружественных стран: Малайзии, Венесуэлы, Кубы, Узбекистана и других.

«Путешествуй!» — уникальная площадка для экспертов из сферы туризма, бизнеса и власти, а также всех, кто интересуется туризмом. Сегодня Арктика — одно из самых любопытных направлений, которое удивит даже самых искушенных туристов и инвесторов. Потенциал Севера и его возможности обсудили на сессии «Север как точка роста: раскрытие инвестиционного потенциала и перспективы развития туризма арктических городов России» в лектории «Развивай».

Как отметила исполнительный директор блока «Активы ВЭБа: новые решения» Ксения Титова, сейчас туристический поток по северным направлениям одинаково популярен и летом, и зимой неслучайно: например, зимой есть возможность увидеть уникальное природное явление— северное сияние. «Напомню, что стратегия развития Арктики была определена Президентом РФ Владимиром Путиным, и мы этому пути следуем. Реализуем различные проекты, направленные на популяризацию Крайнего Севера — это уникальное и поистине особенное место. Север России — самая урбанизированная часть Арктики в мире», — сказала Ксения Титова.

Север может предложить не только путешествие, но и работу, и полноценную и насыщенную жизнь. «Конечно, мы понимаем, что любой человек, выбирая работу на севере, должен быть уверенным в достойном уровне жизни. Поэтому «Норникель» делает всё, чтобы обеспечить сотрудников комфортным проживанием в городах присутствия. Для компании важно создавать рабочие места не только в промышленности, но и в сопутствующих областях», — сказала, директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.

Сегодня Арктика — это окно возможностей для инвестиций. В регионах Крайнего Севера активно развивается экологический, промышленный и гастротуризм. Этому способствуют агенства Развития территорий Норильска, Мончегорска, также «Вторая школа» в поселке Никель. Никель — уникальный поселок Печенгского района, который перешел к нашей стране после Петсамо-Киркенесской операции в годы Великой Отечественной войны. После закрытия плавильного цеха «Норникеля» в 2020 году компания совместно с правительством Мурманской области приняли решение о социально-экономическом развитии поселка. Оно, в частности, предусматривает промышленный и туризм. Еще одно новое направление на туристической карте Севера России – Мончегорск в Мурманской области. За последние 5 лет Мончегорск вошел в пятерку наиболее популярных турнаправлений региона, — отметил генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

А некогда символ промышленного города России — Норильск – стремится стать популярным туристическим направлением и приблизить гостей к чуду природы – Плато Путорана. За три года турпоток на Таймыр вырос вдвое – до 20000 человек. Но стоит помнить, что Арктика – это не место для массового туризма. Это уникальный турпродукт, важно не повредить хрупкую природу тундры. Например, те, кому уже довелось стать гостями арктик-отеля «Китовый берег» (единственного в Русском Заполярье круглогодичного глэмпинга на берегу Баренцева моря) или парк-отеля «Нералах» в предгорьях Плато Путорана, который создан в концепции «Дикая роскошь» - были удивлены, как в таких удалённых локациях всегда есть свежий хлеб или свежие овощи, как прямо здесь готовятся и подаются гостям специалитеты северной кухни. Для этого и многого другого работает большая команда профессионалов, людей, вовлечённых в проекты, вкладывающих весь опыт, знания и энергию в развитие и улучшение качества услуг. «Агентство развития Норильска – это своего рода медиатор между градообразующим предприятием и городом, включая бизнес-сообщество. Предпринимателям мы рассказываем, как взаимодействовать с государством, воспользоваться субсидиями и прочим. Как сделать так, чтобы их продукт был востребован. Это очень интересный способ коммуникации и взаимодействия», — сказала заместитель директора по инвестициям и развитию бизнес-среды АНО «Агентство развития Норильска» Юлия Грибанова. Открыть для себя Крайний север на форуме «Путешествуй!» можно до 15 июня.