Севастопольский университет откроет памятник Николаю Данилевскому 15 мая

Памятник русскому ученому Николаю Данилевскому установят в Севастопольском государственном университете. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов, который выступил идеологом проекта совместно со скульптором Дмитрием Александровым.

Открытие бюста состоится 15 мая в рамках Второго Южного урбанистического форума. Инициатором установки стала преподавательница Татьяна Вакулова, открывшая в вузе кабинет имени Данилевского. Ученый известен как идеолог евразийства, жизнь и деятельность которого связаны с Крымом.