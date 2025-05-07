Севастопольский университет откроет памятник Николаю Данилевскому 15 мая

Памятник русскому ученому Николаю Данилевскому установят в Севастопольском государственном университете. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов, который выступил идеологом проекта совместно со скульптором Дмитрием Александровым.
Открытие бюста состоится 15 мая в рамках Второго Южного урбанистического форума. Инициатором установки стала преподавательница Татьяна Вакулова, открывшая в вузе кабинет имени Данилевского. Ученый известен как идеолог евразийства, жизнь и деятельность которого связаны с Крымом.
Памятнику военной регулировщице в поселке Снегири в Истре исполнилось 10 лет
Лавров назвал позором попытки стран ЕС помешать лидерам долететь до Москвы
Президент Бразилии рассказал о своем визите в Россию
Более 200 упавших деревьев убрали после снегопада в Истре со 2 мая
Силы ПВО отразили над Москвой несколько атак украинских беспилотников
Десятки автомобилей застряли в огромной пробке в тоннеле на северо-западе Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте