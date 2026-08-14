Сеть доставки «Ебидоеби» проведет ребрендинг и поменяет название

Сеть доставки роллов и суши «Ебидоеби» изменит название на «Е». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Международная сеть доставки роллов и суши „Ебидоеби“ объявила о смене названия. Бренд будет работать под именем „Е“ — главный символ компании и давно с ней ассоциируется. Нейминг станет основой для следующего этапа развития сети», — указали в заявлении.

Владельцы приняли решение изменить название из-за новой стратегии бизнеса компании: важно выйти на более широкую аудиторию и превратить приобретенную узнаваемость в быстрый рост сети.

Новое название появится в приложении и на сайте, а затем — в рекламных материалах. Все следующие заведения сети откроются под брендом «Е».

В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края обязал «Ебидоеби» сменить название, так как нынешнее противоречит принципам морали. Ранее рекламу роллов от «Ебидоеби» признали оскорбительной в Приморье.