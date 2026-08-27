Серый сегмент назвали самым крупным и проблемным на рынке чат-ботов

Заместитель генерального директора АО «Петербургский нефтяной терминал» и заместитель председателя совета по противодействию технологическим правонарушениям Ахметжан Махмутов рассказал о проблемах на рынке чат-ботов. Он отметил, что рынок делится на три сегмента: легальный, черный и серый. Об этом пишут «Известия» .

Легальный сегмент включает официальные сервисы «листа ожидания» у агрегаторов и государственные системы с функцией автопоиска билета. Черный рынок использует тикет-ботов для сбора персональных данных, фишинга и подбора учетных данных.

Наибольшую проблему представляет серый сегмент. Боты в этой сфере автоматизируют действия пользователей, создавая цифровое неравенство, но не подделывают данные и не взламывают серверы.

Махмутов подчеркнул, что серый рынок тикет-ботов огромен. Стоимость бота для записи к врачу может достигать 1 тыс. рублей, а за визовый слот — до 50 тыс. рублей.