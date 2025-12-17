Сервисные сообщения от банков хотят перевести в MAX в ближайшее время

Минцифры обсуждает возможность перевода уведомлений от банков в мессенджер MAX. Такая функция может появиться уже до конца года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

По словам собеседников издания, ранее предлагалось перевести все банковские уведомления в МАХ, но к консенсусу прийти не удалось. Против подобной меры выступили операторы связи.

Их позиция заключалась в том, что отказ от банковских уведомлений через СМС-сообщения может привести к убыткам на миллиарды, что неизбежно будет компенсироваться за счет повышения тарифов. При этом идея с переводом уведомлений в MAX по душе крупным банкам, так как в последние годы стоимость СМС лишь растет.

«Использование сервисной доставки сообщений через MAX — запасной канал, оператор останется приоритетным каналом отправки сообщений, поскольку его правовые отношения с клиентом оформлены в рамках договора», — пояснил один из источников «Коммерсанта».