Сервис временной занятости заработал в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье начал работу сервис временной занятости. Теперь исполнителям и заказчикам станет проще найти друг друга.

«Теперь компании, которые базируются в столице и области, могут гибко подходить к закрытию срочных задач, а жители — удобно управлять своим графиком и дополнительным доходом», — рассказал старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.

С января по август 2025-го интерес москвичей к подработке увеличился на 74% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего работу ищут мерчендайзеры, водители такси и курьеры. Гибкий формат востребован и среди бизнес-заказчиков, сообщают аналитики. Компании активно ищут продавцов-кассиров, упаковщиков и разнорабочих.

Исполнители выбирают смену в удобные для себя место и время, знакомятся с требованиями, подтверждают личность, затем отрабатывают и через сутки-двое получают оплату.

«Подработка и освоение новых навыков — это не просто способ увеличить доход, а полноценный тренд, отражающий запрос на самореализацию и финансовую стабильность в условиях меняющейся экономики», — заявила заместитель руководителя московской службы занятости и центра «Профессии» Елена Дурнева.

По ее словам, люди больше не выбирают одну профессию на всю жизнь и могут сменить ее в среднем три-четыре раза за карьеру.

Воспользоваться сервисом можно в 20 городах, включая также Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Краснодар, а в перспективе он станет доступен по всей стране. В будущем планируется его интеграция с «Госуслугами» и другими популярными платформами.

Пока он работает только для самозанятых, но сотрудники готовы помочь с оформлением статуса и даже компенсируют часть затрат на медкнижку.