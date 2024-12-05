Сервис SuperJob: россияне планируют потратить около 12 тыс рублей на новогодний ужин

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob узнали у россиян, сколько они планируют потратить на новогодний ужин. Средняя сумма оказалась в пределах 12 тысяч рублей, написал RT.
Опрошенные добавили, что если застолье будет только для себя, то средняя сумма покупок составит 7,5 тысячи рублей, на компанию из двух-четырех человек — 10,2 тысячи рублей. Чек увеличится до 17 тысяч рублей, если за столом будет присутствовать компания из 10 гостей.
Средний чек у москвичей на новогодний семейный ужин чуть выше по стране — он составляет 14,6 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге на застолье горожане готовы потратить 10,8 тысячи рублей.
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