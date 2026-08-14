Сервис SuperJob: каждый четвертый россиянин одобряет курортные романы

Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, что доля мужчин, поддерживающих курортные романы, составляет 24%, в то время как среди женщин таких лишь 6%. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва» .

Кроме того, исследование показало, что 40% опрошенных считают, что супруги должны отдыхать исключительно вместе. Однако большинство респондентов, а именно 53%, предпочитают совместный отдых, но допускают возможность редких поездок порознь.

Также стало известно, что женатые мужчины чаще замужних женщин хотят отдыхать вдвоем — 45% против 38%.