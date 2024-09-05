Сегодня 12:43 Сервис SuperJob: 16% петербуржцев считают, что работу следует менять каждые пять лет
Аналитики сервиса SuperJob во время исследования спросили у петербуржцев, как часто стоит менять работу. Так, 17% опрошенных считают, что работу необходимо менять как можно реже, а 16% респондентов уверены, что смена должна происходить каждые пять лет, написала газета
«Петербургский дневник».
Как уточнил
телеканал «Санкт-Петербург», 53% респондентов из Петербурга уверены, что смена работы зависит от жизненных обстоятельств.
В исследовании также отмечается, что 40% российских рекрутеров настороженно относятся к соискателям, в резюме которых присутствуют записи о смене работы чаще раза в год.
Сегодня 13:23 Восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Ярославской облдумы Степановой
Сегодня 13:20 Кровлю Дворца культуры «Октябрь» в Дубне отремонтируют к декабрю
Сегодня 13:19 Глава Дубны Тихомиров провел встречу с молодежью в новом формате
Сегодня 13:17 Появились новые кадры падения троих парней из окна во время квеста в Башкирии
Сегодня 13:11 Сотни тел бойцов ВСУ обнаружили в морге Полтавы после удара ВС России
Сегодня 13:03 Россиянам могут ограничить выезд за границу за неоплату вывоза мусора
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте