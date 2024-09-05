Сервис SuperJob: 16% петербуржцев считают, что работу следует менять каждые пять лет

Аналитики сервиса SuperJob во время исследования спросили у петербуржцев, как часто стоит менять работу. Так, 17% опрошенных считают, что работу необходимо менять как можно реже, а 16% респондентов уверены, что смена должна происходить каждые пять лет, написала газета «Петербургский дневник».

Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург», 53% респондентов из Петербурга уверены, что смена работы зависит от жизненных обстоятельств.

В исследовании также отмечается, что 40% российских рекрутеров настороженно относятся к соискателям, в резюме которых присутствуют записи о смене работы чаще раза в год.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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