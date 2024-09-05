Сервис SuperJob: 16% петербуржцев считают, что работу следует менять каждые пять лет

Аналитики сервиса SuperJob во время исследования спросили у петербуржцев, как часто стоит менять работу. Так, 17% опрошенных считают, что работу необходимо менять как можно реже, а 16% респондентов уверены, что смена должна происходить каждые пять лет, написала газета «Петербургский дневник».