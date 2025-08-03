Сервис проверки сделок аренды жилья предложили создать в России

Россиянам необходим онлайн-сервис для проверки документов квартиросъемщиков и арендодателей перед проведением сделки. С такой инициативой выступил заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики Совета Федерации Артем Шейкин.

Он пояснил, что в последнее время на рынке арендного жилья активизировались мошенники, которые пользуются доверчивостью квартиросъемщиков, не прибегающих к услугам риелторов и юристов.

По словам сенатора, злоумышленники выманивают у ищущих съемное жилье деньги под предлогом брони, а также предлагают купить доступ к базам данных доступных квартир. Кроме того, известны случаи, когда жилплощадь сдавали в аренду сразу нескольким клиентам.

«Необходимо создать официальный онлайн-сервис, через который можно будет арендовать жилье с проверкой документов, личностей сторон и безопасной сделкой», — привел слова Шейкина ТАСС.

Сенатор добавил, что реализация его предложения снизит число случаев, когда люди теряют деньги и остаются без крыши над головой.

В середине августа прошлого года калининградские полицейские задержали двух подозреваемых в мошенничестве со сдачей квартир в Москве. Криминалисты установили, что злоумышленники публиковали объявления об аренде свободных жилплощадей в столице с предоплатой за показ. После получения денег они блокировали пострадавших в чатах и не отвечали на их звонки.