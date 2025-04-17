Сервис «Плавно»: каждый пятый россиянин еженедельно оставляет чаевые

Многие жители России благодарят за услуги с помощью чаевых. Так, каждый пятый россиянин оставляет чаевые как минимум раз в неделю. Об этом сообщил сайт Life.ru со ссылкой на исследование сервиса «Плавно».

Большинство опрошенных (62%) считает, что размер чаевых должен зависеть от суммы чека. Треть респондентов оставляет 5–10% от стоимости заказа. Каждый четвертый опрошенный принципиально против этой практики.

Больше всего чаевых оставляют сотрудникам ресторанов и кафе (43%), следом идут парикмахерские (25%), курьеры (14%) и таксисты (16%). Гостиничный сервис получает чаевые лишь в 2% случаев.

Две трети россиян готовы оставить от 1000 до 5000 рублей в качестве чаевых, а свыше 5000 — только 9%. Более трети опрошенных убеждены, что даже небольшая сумма лучше, чем ничего.

При некачественном обслуживании 35% россиян уменьшат размер чаевых, каждый десятый оставит их из вежливости, а 4% продолжат давать по привычке. Если сотрудники просят о чаевых напрямую, половина клиентов пожалуется руководству, а 17% — уменьшат сумму вознаграждения.