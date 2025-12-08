Сервис «Пакет»: 44% россиян еженедельно тратят до 1000 рублей на «маленькие радости»
Почти половина россиян (47%) несколько раз в неделю совершают спонтанные покупки, чтобы поднять себе настроение. При этом 44% опрошенных тратят на такие «маленькие радости» до 1000 рублей в месяц, а 25% — от 1000 до 3000 рублей. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Пакет» от Х5, с которыми ознакомился сайт Life.ru.
По данным аналитиков, возможность сэкономить приносит положительные эмоции: 40% россиян радуются, когда итоговая сумма покупки уменьшается благодаря скидкам или баллам.
Чаще всего «маленькой слабостью» становятся сладости или выпечка (41%), реже — мясная или сырная нарезка (24%), некрепкий алкоголь (15%) или готовый ужин (13%).
Подавляющее большинство россиян (75%) предпочитают покупать продукты для повседневных радостей в супермаркетах у дома. Там же часто приобретают кофе с собой — 62% считают это оправданной инвестицией в хорошее настроение и продуктивность.