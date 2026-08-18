Сервис «КИОН Музыка»: Московская область — регион с наибольшим числом популярных певцов

Сервис «КИОН Музыка» провел исследование, которое показало, какие регионы России подарили стране больше всего популярных артистов. Ко дню основания Русского географического общества были проанализированы данные о наиболее прослушиваемых сольных исполнителях, пишет Life.ru .

Лидером стало Подмосковье. Именно там родились такие звезды, как Zivert, GUF и MACAN. Второе место заняла Ростовская область, которая славится Бастой, Jakone и MONA. Третье место досталось Красноярскому краю, где выросли NЮ, MIROLYBOVA и Ваня Дмитриенко.

Четвертое место занял Краснодарский край, за ним следует Новосибирская область. Шестое место заняла Нижегородская область, седьмое — Свердловская, восьмое — Тюменская, а девятое — Иркутская. Десятку самых «звездных» регионов замкнула Карачаево-Черкесская Республика.

Согласно исследованию, в Московской области самыми востребованными исполнителями признаны Zivert, GUF и MACAN, в Ростовской области больше всего слушали Басту, Jakone и MONA, а в Красноярском крае — NЮ, MIROLYBOVA и Ваню Дмитриенко. В Краснодарском крае лидерами по прослушиваниям стали МОТ, Григорий Лепс и Стас Михайлов, а в Новосибирской области — Bakhtin, KalashnikoFF и SABI.

Кроме того, Книга рекордов России недавно признала Ваню Дмитриенко самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на Большой спортивной арене «Лужников». На момент выступления певцу исполнилось 20 лет, девять месяцев и восемь дней.