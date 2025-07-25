Сервис hh.ru выяснил, что в Алтайском крае не хватает маляров и штукатуров

Медицинские работники остаются наиболее востребованными специалистами на рынке труда Алтайского края в 2025 году. Данные исследования hh.ru показывают, что на каждое объявление о найме медиков приходит всего 0,3 резюме, что значительно ниже рекомендуемого соотношения четыре резюме на одну вакансию, написал сайт amic.ru.