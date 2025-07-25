Сервис hh.ru выяснил, что в Алтайском крае не хватает маляров и штукатуров

Медицинские работники остаются наиболее востребованными специалистами на рынке труда Алтайского края в 2025 году. Данные исследования hh.ru показывают, что на каждое объявление о найме медиков приходит всего 0,3 резюме, что значительно ниже рекомендуемого соотношения четыре резюме на одну вакансию, написал сайт amic.ru.

При этом уровень зарплат врачей остается привлекательным — средняя предлагаемая зарплата составляет 64 тысячи рублей, что превышает среднюю зарплату по краю, составляющую 60 тысяч рублей.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами среди дефицитных профессий считаются маляры и штукатуры, чей уровень рыночной зарплаты достигает 158,3 тысячи рублей. Однако очевидно, что спрос на рабочую силу медицинского профиля значительно опережает предложение, что свидетельствует о необходимости укреплять кадровый потенциал в здравоохранении региона.

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