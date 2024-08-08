Сервис hh.ru: с января 2024 года в России открылось более 500 вакансий по уходу за кошками и котами

С начала 2024 года в России увеличился спрос на услуги специалистов по уходу за кошками и котами. Данные сервиса hh.ru гласят, что за это время в стране открылось более 500 новых вакансий, написала «Газета.Ru» .

Чаще всего на сайте появляются вакансии для ветеринаров и грумеров, а также котонянь, котоситтеров и работников отелей для кошек, рассказал RT.

В пресс-службе сервиса уточнили, что средняя заработная плата таких сотрудников составляет около 38 тысяч рублей в месяц.