Сервис hh.ru определил самые востребованные профессии в Санкт-Петербурге весной 2026 года

Весной 2026 года в Санкт-Петербурге определены самые востребованные профессии. Лидирующие позиции в рейтинге заняли специалисты по продажам и обслуживанию клиентов. Согласно данным сервиса hh.ru, менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами стали наиболее востребованными специалистами. Об этом написала Neva.Today .

За последний месяц работодатели искали более четырех тысяч таких сотрудников. Медианная зарплата в этих направлениях увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом и достигла 122 тысяч рублей.

На втором месте по популярности — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Компании искали более 3200 работников этой специальности. Их медианная зарплата составила 71 тысячу рублей, что на 1% больше, чем в прошлом году.

Замыкают тройку лидеров официанты, бармены и бариста. Работодателям потребовалось более 1600 сотрудников. Медианная зарплата в этой сфере составляет 83,5 тысячи рублей, что на 6% выше показателей прошлого года.

Также в топ-10 востребованных профессий Санкт-Петербурга вошли повара и пекари, бухгалтеры, врачи, администраторы, водители и экспедиторы, разнорабочие, упаковщики, комплектовщики и маркировщики.