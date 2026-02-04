Сервис доставки «Самокат»: москвичи увеличили спрос на товары для дома и продукты питания в морозы

В период сильных морозов и снегопадов жители Москвы предпочли оставаться дома, что привело к увеличению заказов товаров для дома и приготовления пищи. Исследование сервиса доставки «Самокат» показало значительный рост спроса на различные категории товаров, сообщила «Москва 24» .

Так, в первые холодные выходные января горожане заказывали бумагу для выпечки на 67,8% чаще, чем в начале недели. Спрос на фольгу увеличился на 34,4%. Также отмечен повышенный интерес к товарам для уборки: продажи салфеток выросли на 42,5%, а губок для мытья посуды — на 23,6%.

Помимо бытовых товаров, москвичи активно заказывали одежду. Например, 24 января спрос на колготки средней плотности резко вырос на 40,3% по сравнению с 19 января.

Специалисты сервиса отметили, что резкое понижение температуры привело к увеличению общего числа заказов. Первая волна роста спроса была зафиксирована 16–18 января, когда количество заказов выросло на 11,5%. Вторая волна последовала за дальнейшим усилением морозов, начавшимся 21 января, и к 23 января показатели увеличились на 23%.

С 23 по 26 января спрос достиг максимума, превысив уровень на 26%. Пик заказов пришелся на 24 января при температуре минус 17,5 градуса, когда спрос оказался на 9,41% выше, чем днем ранее.