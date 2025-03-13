Сервис «Апельсин»: большинство россиян во время шоппинга радуются скидкам

Сервис лояльности «Апельсин» выяснил, какие аспекты покупок особенно радуют россиян. Оказалось, что большинство респондентов в восторге от скидок и акций на товары. Половина опрошенных старается сэкономить при покупках, а 34% хотели бы уложиться в 5000 рублей, написала «Газета.Ru» .

Процесс покупки понравившегося товара стал вторым по значимости приятным моментом для 64% респондентов. А 60% опрошенных обрадовались начислению кешбэка после шопинга. Баллы и бонусы воспринимаются у многих опрошенных как подарок к покупке, рассказал aif.ru.

Одежда, обувь и электроника — топ-3 категорий товаров, которые приносят россиянам счастье. Женщины любят радовать себя косметикой и товарами для дома, мужчины предпочитают обновлять технику. Молодежь чаще всего покупает себе еду для поднятия настроения.

Интересный факт, что при выборе верхней одежды на весну только четверть россиян обращают внимание на бренд, остальные же ориентируются на соотношение цены и качества, говорится в исследовании.