Серпентолог Черлин предостерег от попыток поймать змею

Специалист в области герпетологии, серпентолог Владимир Черлин предупредил, что попытки поймать змею могут быть опасны. Об этом эксперт рассказал в разговоре с «Национальной Службой Новостей» .

Собеседник подчеркнул, что увеличение числа змей летом — обычное явление. Однако они никогда не нападают первыми, а только защищаются, если их потревожить.

«В этом году их много, в теплый сезон они выползают рано утром, а потом уходят в траву, в тень», — цитирует Черлина сайт RT.

Специалист посоветовал при прогулках в лесу не залезать руками в густые заросли, а взять прутик и пошевелить им листву, чтобы змея ушла.