Сериал «Возвращенец» с актером Виталием Котовым выйдет 16 ноября

Премьера детективного сериала «Возвращенец» с участием актера Виталия Котова состоится 16 ноября. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Артист, чья биография связана с Красноярским краем, рассказал, что за все время съемок прибегнул к помощи дублера лишь однажды. Котов хотел выполнить несложный трюк самостоятельно, однако после разговора с режиссером создатели проекта решили перестраховаться.

Вместе с Котовым в съемках детективного сериала приняли участие актеры Максим Блинов, Александр Разбаш и Егор Томошевский.