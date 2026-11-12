Сериал «Возвращенец» с актером Виталием Котовым выйдет 16 ноября
Премьера детективного сериала «Возвращенец» с участием актера Виталия Котова состоится 16 ноября. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Артист, чья биография связана с Красноярским краем, рассказал, что за все время съемок прибегнул к помощи дублера лишь однажды. Котов хотел выполнить несложный трюк самостоятельно, однако после разговора с режиссером создатели проекта решили перестраховаться.
Вместе с Котовым в съемках детективного сериала приняли участие актеры Максим Блинов, Александр Разбаш и Егор Томошевский.