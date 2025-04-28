Сергей Аксенов: пять новых подстанций скорой помощи ввели в Крыму за последние 10 лет

За последнее десятилетие в Крыму введены в эксплуатацию пять новых подстанций скорой медицинской помощи, ведется активное строительство еще пяти аналогичных объектов. Эту информацию озвучил руководитель Республики Крым Сергей Аксенов, сообщил «Крым 24» .

Дополнительно отмечается установка свыше сорока модульных постов для постоянного размещения медицинских бригад, проведение ремонтных работ на более чем двадцати объектах инфраструктуры здравоохранения. Автопарк службы экстренной помощи дважды подвергался модернизации, на сегодняшний день количество машин превышает отметку в 380 единиц транспорта.

Аксенов отдельно обозначил дальнейшие планы руководства Крыма по развитию системы оказания скорой помощи, отметив необходимость продолжения последовательной работы над существующими проблемами отрасли.