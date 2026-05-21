Сербская актриса Тина Стойилкович рассказала, что съемки экшн-триллера «Пропасть» потребовали особой подготовки

С 28 мая в кинотеатрах стартует показ экшн-триллера «Пропасть». Главные роли в картине исполнили Тина Стойилкович, Степан Белозеров и Марк Эйдельштейн, сообщило ИА НСН .

По сюжету фильма Даша и Саша, недавно поженившиеся, решают начать совместную жизнь с прыжка с парашютом над предгорьем Эльбруса. Пилотом оказывается бывший Даша — Артем. В воздухе самолет терпит крушение, герои выживают, но оказываются подвешены над горной пропастью посреди лесных пожаров. Актриса Тина Стойилкович поделилась своими впечатлениями от съемок.

«Мы прыгали по-настоящему, 10 часов висели в парашютной системе, все тело затекало. Это было очень сложно. Мы все время были на предельном существовании, но эта предельность и экстремальность очень помогла дать настоящие эмоции», — отметила сербская артистка.

Встреча с бывшим, с которой сталкивается героиня Стойилкович, придает сюжету особую остроту.

«Мне кажется, это вполне реально, такое бывает. Бывшие будто специально появляются в такой момент, когда они уже вообще не нужны», — добавила Стойилкович.