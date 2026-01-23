СЕО Expert Garden Маркова рассказала, что партнерство в бизнесе само по себе не является гарантией роста

Партнерство в бизнесе может стать как ключом к успеху, так и причиной серьезных конфликтов. Сооснователь и СЕО компании Expert Garden Ирина Маркова в интервью «АБН24» поделилась, что делает партнерство эффективным и когда оно может привести к провалу.

Существует два подхода к ведению бизнеса: одни предприниматели предпочитают работать в одиночку, другие видят в партнерстве основу для роста. Успех зависит не от выбора модели, а от ее качества.

«Партнерство само по себе не является гарантией роста. Оно не лучше и не хуже одиночного пути — все решает его качество», — отметила Маркова.

Одиночный бизнес привлекает свободой решений, но ограничен ресурсами и компетенциями предпринимателя. Партнерство позволяет объединить разные взгляды и экспертизу, что ускоряет развитие. Однако для успеха необходимо с самого начала четко зафиксировать цели, распределить роли и зоны ответственности.

Многие бизнесы терпят крах из-за того, что партнеры не смогли вовремя договориться. Поэтому важно не только юридическое оформление, но и открытый диалог между участниками.

Маркова подчеркнула важность привлечения узкоспециализированных юристов при создании партнерств. Такие специалисты выступают не только как правовые эксперты, но и как медиаторы, задавая важные вопросы и помогая предотвратить конфликты.