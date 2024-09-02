Сентябрь в Нижегородской области начнется с летнего тепла

В начале осени большинство регионов Европейской России, включая Нижегородскую область, окажутся под воздействием области высокого давления, что устраняет условия для формирования дождевых облаков и повысит температурный фон на 2-4 выше средних многолетних значений. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

В течение первой недели сентября днем температура будет напоминать лето и составит +20…+25 градусов.



Наиболее высокие температуры ожидаются в понедельник и вторник, 2 и 3 сентября: при практически ясном небе воздух прогреется до +25…+27 градусов. Атмосферное давление будет значительно выше нормы и составит 763-770 мм ртутного столба.

Во вторник днем северо-западный ветер принесет с собой дождевые облака, однако дожди пройдут лишь в отдельных районах области, и к вечеру небо станет ясным.