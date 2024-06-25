Сенатор Цеков назвал бессовестными действия США и Великобритании по отношению к Ассанжу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бессовестными действия властей США и Великобритании по отношению к Джулиану Ассанжу.
Сенатору не понравилось, что журналисту предложили сделку.
«Совершенно бессовестны их действия и в части принуждения его к заключению соглашения, в соответствии с которым он все равно будет осужден на пять лет», — сказал он.
После признания вины Ассанж будет приговорен к пяти годам тюрьмы. Он находился под стражей в Великобритании с 2019 года.
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