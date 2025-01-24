Сенатор Шейкин выступил за запрет онлайн-продаж самогонных аппаратов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что запрет на продажу самогонных аппаратов через интернет поможет ограничить возможность покупки устройства с целью нарушения закона.

С 1 мая 2018 года владельцы оборудования для производства этилового спирта мощностью свыше 200 декалитров обязаны зарегистрировать его. Как отметил Шейкин, отсутствие должного контроля над продажей таких аппаратов через интернет создает дополнительные угрозы обществу.

«Запрет на продажу самогонных аппаратов через интернет поможет ограничить возможность приобретения устройства, предназначенного для нарушения законодательства», — процитировало радио Sputnik сенатора.

Шейкин подчеркнул, что регулирование оборота самогонных аппаратов — это не ограничение личных свобод, а шаг в сторону усиления борьбы с нелегальным производством алкоголя в России.