Сенатор Шейкин: в России могут легализовать «белых хакеров»

Член комитета палаты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с « Парламентской газетой » заявил, что в РФ могут легализовать работу «белых хакеров».

Речь идет о специалистах, которые занимаются поиском уязвимостей и оценкой защищенности информационных систем, рассказал сенатор.

«Это происходит и сейчас, но делается на грани законности», — отметил Шейкин.

Он также прокомментировал вопрос полного отказа от зарубежных платформ. По словам сенатора, блокировке подвергнутся продукты лишь тех компаний, которые станут нарушать российские законы, добавила газета «Петербургский дневник».