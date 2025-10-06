Сенатор Шейкин призвал предпринимателей обучать персонал цифровой гигиене

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин рассказал NEWS.ru, что кибермошенники активно используют технологию дипфейков для атак на компании. Злоумышленники создают реалистичные поддельные видео и аудио, в которые верят даже опытные работники.

«На этом фоне особенно тревожно, что значительная часть людей все еще не знает, что такое дипфейк. Это играет на руку злоумышленникам», — отметил эксперт.

Шейкин подчеркнул, что работодатели должны активно повышать цифровую грамотность своих сотрудников. Обучение должно включать в себя умение критически воспринимать информацию и проверять источники, особенно при принятии важных решений.

