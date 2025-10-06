Сенатор Шейкин призвал предпринимателей обучать персонал цифровой гигиене

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин рассказал NEWS.ru , что кибермошенники активно используют технологию дипфейков для атак на компании. Злоумышленники создают реалистичные поддельные видео и аудио, в которые верят даже опытные работники.

«На этом фоне особенно тревожно, что значительная часть людей все еще не знает, что такое дипфейк. Это играет на руку злоумышленникам», — отметил эксперт.

Шейкин подчеркнул, что работодатели должны активно повышать цифровую грамотность своих сотрудников. Обучение должно включать в себя умение критически воспринимать информацию и проверять источники, особенно при принятии важных решений.