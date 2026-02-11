Сенатор Шейкин предупредил о рисках при получении денег от неизвестных лиц

Неожиданный денежный перевод может стать ловушкой для получателя, предупредил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с RT . Парламентарий отметил, что такие переводы все чаще используются мошенниками как элемент их схем.

Шейкин объяснил, что если на счет поступили деньги от неизвестного отправителя, а затем приходят сообщения с просьбами срочно вернуть сумму, это почти всегда обман и манипуляция. Самостоятельно переводить средства на указанные реквизиты опасно: человек рискует оказаться вовлеченным в мошенническую схему и стать посредником в обналичивании или переводе похищенных денег.

Сенатор подчеркнул, что если деньги действительно были отправлены по ошибке, то именно банк должен проверить операцию и вернуть средства их отправителю. По его словам, самостоятельные действия могут усугубить ситуацию и привести к тому, что операция будет расценена как участие в сомнительных финансовых манипуляциях.

Правильные действия в такой ситуации довольно просты. Во-первых, необходимо как можно быстрее обратиться в свой банк через приложение, кол-центр или офис и сообщить о поступлении средств от неизвестного лица. Во-вторых, важно оформить заявление с указанием деталей перевода и просьбой проверить его происхождение. До завершения проверки деньги нельзя тратить или переводить кому-либо еще.