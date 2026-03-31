Сенатор Шейкин дал советы по аннулированию кредита, оформленного мошенниками на «Госуслугах»

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с RT рассказал, что сделать, если мошенники оформили на человека кредит, используя доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

По его словам, кредитный договор в такой ситуации можно и нужно оспаривать. Главное — скорость реакции и правильная последовательность действий.

Прежде всего необходимо зафиксировать факт взлома и закрыть доступ злоумышленникам. Если есть возможность войти в аккаунт, нужно проверить историю действий и активные сессии, сменить пароль, завершить все активные сеансы и отозвать подозрительные доступы. Если доступ утрачен, следует восстановить его через официальные механизмы.

Далее необходимо незамедлительно обратиться в банк или микрофинансовую организацию с письменным заявлением о признании кредитного договора недействительным. К заявлению нужно приложить все возможные подтверждения, включая сведения о взломе и уведомления об изменениях в аккаунте.

Параллельно следует подать заявление в полицию. Фиксация факта мошенничества даст правовую основу для оспаривания дальнейших кредитных обязательств.