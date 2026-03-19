Сенатор Новиков рассказал о преимуществах программы «Арктическая ипотека»

Сенатор от Архангельской области Иван Новиков рассказал о преимуществах программы «Арктическая ипотека» в беседе с RT .

По его словам, механизм поддержки действует таким образом, что государство предоставляет кредит под 2% годовых на 20 лет с первоначальным взносом от 20%. Можно использовать маткапитал в качестве первого взноса. Кроме того, заявки на льготный кредит принимают 20 банков.

Новиков указал, что максимальная сумма зависит от площади жилья и составляет до девяти млн рублей, если жилье больше 60 квадратных метров.

Цель программы — повышение качества жизни на северных территориях и поддержка тех, кто готов жить и работать на стратегически важных территориях страны. С конца прошлого года доступ к программе значительно расширен.