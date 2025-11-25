Сенатор Мурог сообщил о праве многодетных семей на бесплатное посещение музеев

Сенатор Игорь Мурог сообщил в беседе с RT , что многодетные семьи в России имеют право бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдельные выставочные площадки.

Информацию о доступных для бесплатного посещения местах размещают на официальных сайтах культурных учреждений и регулярно обновляют. Кроме того, такие данные появляются в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.

«Для оформления льготы достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи или электронный документ через портал „Госуслуги“, — пояснил сенатор.

Как отметил Мурог, многодетные семьи смогут посещать музеи, парки или выставки в любое удобное время, пока учреждение открыто.